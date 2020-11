Søren Kristoffersen er både sognepræst ved Vestervang Kirke og præst ved arresten i Helsingør. Her oplever han på tæt hold, hvad isolation og ensomhed kan gøre ved et menneske.

Hvad isolation kan gøre ved et menneske

Det kan være svært at forestille sig, hvad isolation kan gøre ved et menneske. Det fortæller sogne- og arresthuspræst Søren Kristoffersen om ved næste Tværpolitisk Samtaleforum i Toldkammeret.

- Afmagt er nok det udtryk, der bedst sammenfatter situationen, når et menneske sættes bag lås og slå. Dertil kommer isolationen som indsat, der ofte følges op af følelser i form af uvished, vrede, skam og skyld. Følelser, der især virker stærke i en arrest, hvor forholdene er noget mere restriktive end i et fængsel, fortæller Søren Kristoffersen.

- Når en dom afsones i et fængsel, er der langt mere tålelige forhold, mens tilværelsen i en arrest kan virke som en straf oveni straffen. Såvel på grund af manglende faciliteter til f.eks. fritidsaktiviteter som på grund af stramme regler for menneskelig kontakt, siger Søren Kristoffersen.

Præstens fornemste opgave i arresten er at være med til at bryde lidt af ensomheden, monotonien og give plads til alle de svære tanker, man kan have som isoleret i en arrest. Som vanligt er der mulighed for at deltage i fællesspisningen inden Søren Kristoffersens indlæg.