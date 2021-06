18 håbefulde elever begyndte på læreruddannelsen i Helsingør ved åbningen i 2018, men skolen er truet på eksistensen. Foto: Allan Nørregaard

Hvad har vi lært af læreruddannelsen i Helsingør?

Alt tyder på, at det sidste søm er banket i kisten til læreruddannelsen i Helsingør. Efter tre års eksistens er facit omkring 20 millioner kroner brugt på godt 30 elever.

Helsingør - 05. juni 2021

Studiebyen Helsingør ser ud til at miste en af sine få videregående uddannelser, efter regeringen har fremlagt deres nye plan for udflytning af uddannelser.

Som en del af planen indgår etableringen af en ny læreruddannelse i Hillerød med 100 studiepladser, og det ligner unægteligt et dødsstød til læreruddannelsen i Helsingør.

Det er Københavns Professionshøjskole, der udbyder læreruddannelsen i Region Hovedstaden, og de tror heller ikke selv på, at afdelingen i Helsingør kan overleve, hvis regeringens planer bliver til virkelighed.

- Det vil højst sandsynligt ske. Vi koncentrerer os fuldt ud om at sikre, at der er lærere nok. Vi mangler lærere og at skaffe dem, vi mangler, bliver ikke nemmere af, at vi nu får nogle praktiske byrder i forbindelse med etableringen af et nyt sted, siger rektor Stefan Hermann til Frederiksborg Amts Avis.

Blandt andet den umiddelbare geografiske nærhed mellem Hillerød og Helsingør, gør det urealistisk med to afdelinger så tæt på hinanden.

Færre og færre ansøgere Kulturværftet danner i dag en flot ramme om den lokale læreruddannelse, der ved annonceringen i 2018 fik begejstrede ord med på vejen af blandt andre borgmester Benedikte Kiær (K).

- Jeg er naturligvis utrolig glad. Det passer perfekt med de planer, som vi har for at skabe et campusmiljø i Helsingør, sagde borgmesteren dengang om planerne til avisen.

Men i hele uddannelsens levetid har der været store udfordringer med elevoptaget, hvilket i sommeren 2020 førte til, at en ny årgang måtte decideret droppes. Der var blot syv ansøgere - og det var alt for lidt vurderede Københavns Professionshøjskole, der i stedet nødtvunget sendte eleverne til København. Skolen tog ellers alternative midler i brug for at skaffe studerende nok, men lige lidt hjalp det.

- Vi ringede rundt til 90 personer med bopæl i Nordsjælland, der havde søgt ind på læreruddannelsens afdeling i København, og spurgte om de ikke hellere ville tage uddannelsen lokalt, men det var der ikke rigtig nogen, der ville, fortæller rektor ved Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann.

Alle år har der været ledige studiepladser på uddannelsen, og interessen er dalet over årene. Første hold bestod af 18 elever, andet hold bestod af 13 styks, og det bliver efter alt at dømme også det sidste hold.

For regeringens udmelding og den deraf forstærkede usikkerhed omkring uddannelsens fremtid gør nok ikke ligefrem noget godt for ansøgertallet her til sommer, vurderer rektor Stefan Hermann.

- Det er der nok ingen tvivl om. Det ser ufatteligt svært ud. Men så længe skolen eksisterer, er vi fuldstændig dedikerede og fortsætter med at lægge kræfter i det, der er en rigtig stærk uddannelse, siger han.

Begrænset payoff Og det manglede da også bare. Der er nemlig brugt rygende mange millioner på de kun godt 30 studerende. Med udflytningen fulgte en finansiering i form af et statsligt tilskud frem til og med år 2021, og rektor på Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann fortæller, at der i alt har været udgifter for tyve millioner kroner.

Økonomien in mente vil Stefan Hermann og professionshøjskolen være ekstra træt af at dreje nøglen om til uddannelsen.

- Det vil være umådeligt trist, men det er bare et eksempel på, hvad der sker, når uddannelser bliver spredt ud med løs hånd efter politisk ønske, uden at tingene er tænkt igennem, raser han.

Ganske bemærkelsesværdigt var Professionshøjskolen UCC - der sidenhen er blevet en del af Københavns Professionshøjskole - fra begyndelsen imod udflytningen af læreruddannelsen til Helsingør. De pegede på Hillerød som en bedre placering.

Alligevel synes rektor på Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann nu, det vil være ærgerligt at lukke Helsingør-afdelingen efter så kort tid.

- Det vil selvfølgelig være en skam at lukke, inden vi knap nok er kommet i gang, lyder det.

Mønsteret gentager sig Det var i særdeleshed ex-minister Sophie Løhde (V) og den forrige VLAK-regering, der trumfede placeringen af skolen igennem.

Nu har de socialdemokratiske arvtagere til regeringsmagten så gentaget proceduren med deres egen udflytningsplan.

Selvom rektor Stefan Hermann ser visse fordele ved at komme til Hillerød, har han svært ved at forestille sig, at uddannelsen pludselig kan tiltrække 100 nye lærere ud fra erfaringerne i Helsingør.

- Hillerød er attraktiv, fordi der er mulighed for at hente studerende flere steder fra, så logisk giver det mening. Det afhænger af flere ting, hvis vi skal nå 100 studerende - så skal optaget på andre uddannelser reduceres betydeligt, så det forekommer mig meget optimistisk, siger rektoren, der selv er kandidat i statskundskab, med en vis skepsis.

Særligt i Region Hovedstaden er andelen af lærere uden læreruddannelse i folkeskolerne steget betragteligt, og lokalt uddannede lærere skulle hjælpe på den problematik. I Helsingør drejer det sig om 26 procent viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Halveret uddannelse Den forestående lukning er naturligvis et hårdt slag i forhold til at ændre den statistik til det bedre.

På falderebet er borgmester Benedikte Kiær (K) blevet noget mere forbeholden i sin vurdering af skolen, og hvorfor det har været så svært at tiltrække studerende, som har været det altovervejende problem. Her kritiserer hun blandt andet, at det kun har været muligt at læse de første fire ud af otte semestre i Helsingør.

- Der blev flyttet en halv læreruddannelse til Helsingør. Efter den første halvdel skulle man læse i København. Og det var og er ikke attraktivt. For så kommer du ind til et fasttømret uddannelsesmiljø og er noget uden for, skriver borgmesteren i et indlæg på Twitter.

Og når rektor på Københavns Professionshøjskole Jens Hermann reflekterer over forløbet, ser han tilbage på en uddannelse, der fra begyndelsen blev født under vanskelige betingelser.

- Jeg vil ikke sige det var en dårlig idé, men det var en svær idé, der blev truffet hen over hovedet på os.

Regeringen vil rykke læreruddannelsen til Hillerød senest i år 2025.

