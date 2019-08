Hvad er et handicap?

Kørestole, servicehunde og et liv udfordret af kantsten og trappetrin. Det er muligvis det, mange forbinder med at være handicappet. Men et nyt internationalt handlingsmøde i Helsingør vil ændre den måde, vi tænker og anskuer handicap og vores kroppe på.

Vanetænkning

Et af målene for REIMAGINE er, at gøre op med de vante forestillinger om handicap og vise samfundet, at der er forskellige kroppe og forskellige måder at være i verden på. - Det er vigtigt, at vi skaber nye måder at samles, så vi i fællesskab kan skabe handling inden for komplekse områder som handicapområdet, siger Kristian Moltke Martiny, der er kognitionsforsker og hovedansvarlig for REIMAGINE.