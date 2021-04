Husk coronapasset når du går på biblioteket

Fra i dag er det igen muligt at komme på bibliotekerne, hvis man har bevis for vaccination eller negativ test. Foto: Kjeldo

Helsingør - 20. april 2021 kl. 12:20 Kontakt redaktionen

Efter mere end fire måneders lukkeperiode genåbner bibliotekerne i Espergærde, Hornbæk og på Kulturværftet i Helsingør onsdag. Og udstyret med et coronapas, dvs. bevis for vaccination eller negativ test, er der noget at komme efter.

Det fastslår bibliotekerne i en pressemeddelelse.

Bibliotekerne bugner af både bestsellere, som normalt ville ligge hjemme på borgernes natborde og af alle de nye bøger, der er købt i lukkeperioden. Fik man ikke læst de sidste års hits som Jeg tog ned til bror af Karin Smirnoff, Hvor flodkrebsene synger af Delia Owens, Tour de chambre af Tine Høegh eller Skyggedanseren af Sara Omar, så er der godt nyt. De ligger nemlig i stakke klar til at blive lånt ud.

Mange har i lukkeperioden benyttet sig af bibliotekets afhentningsservice, hvor man også har kunne aflevere sine biblioteksbøger. Men en del bøger er fortsat ude hos brugerne. Hvis man afleverer dem inden 1. juni, skal man ikke betale gebyr for 'for sent' aflevering.

- Det glæder mig, at vi atter kan åbne bibliotekerne rigtigt for borgerne, siger bibliotekschef Søren Mørk Petersen.

- Vi har under nedlukningen kunnet mærke stor interesse for vores afhentningsservice, og virkelig mange borgere har spurgt til, hvornår mon de kunne komme 'rigtigt' på biblioteket. Det viser, hvor stærkt et behov, der er for litteratur, og hvor mange der læser i Helsingør, siger han.

Endnu er biblioteket ikke oppe i helt sædvanlige omdrejninger. Der er fortsat lukket for adgang i den selvbetjente åbningstid på alle tre biblioteker. Børnene finder heller ikke noget legetøj i børnebibliotekerne. Alle arrangementer er også udskudt til efteråret.

Undtaget herfra er dog en litterær og musikalsk eftermiddagssalon på Kulturværftet den 9. maj med forfatteren Leonora Christina Skov og sangerinden Kristina Holgersen. Denne begivenhed er et samarbejde mellem Kulturværftet og Biblioteket.

Uden at komme ind på biblioteket kan man stadig bestille bøger, film, musik og spil på bibliotekets hjemmeside, helsbib.dk, og man kan stadig aflevere. Man får en besked, når bøgerne er klar og venter uden for biblioteket på sine bestillinger. Servicen er åben i hele bibliotekets normale åbningstid - også i weekenden.