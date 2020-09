Dorthe Gerlach, der senest er kendt for sin medvirken i Toppen af Poppen, kommer til maj til Kulturværftet. Foto: Presse

Hush-sangerinde solo på dansk

Det er både stemningsfyldt og nærværende, når Dorthe Gerlach indtager scenen. Ikke alene besidder hun én af kongerigets mest særegne og smukke stemmer. Hun er også en ærlig og humoristisk historiefortæller, som aldrig er bange for at give noget af sig selv i mødet med musikken og sit publikum. Og Gerlach glæder sig til at omfavne modersmålet igen: