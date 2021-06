Henrik Jensen er hjemløs, og selvom han er blevet smidt ud af Helsingør Bycenter, er han ved godt mod. Folks støtte har hjulpet på humøret, han har hurtigt fundet et nyt sted i Stengade at sælge sine aviser, og så skader det heller ikke med en lille fødselsdag - I går fyldte han 57 år. I de sidste ni har han været hjemløs. Foto: Philip Horup

Hus Forbi om shoppingcenters bortvisning af hjemløs: - Meget nedladende

I weekenden blev hjemløse Henrik Jensen bedt om at holde sig væk fra Helsingør Bycenter, og det er en melding som Foreningen Hus Forbi kalder meget usædvanlig

Helsingør - 30. juni 2021 kl. 07:00 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Henrik Jensen og hunden Silke er blevet bedt om at finde et andet sted at opholde sig. I mange år har Henrik Jensen, som er hjemløs, tjent lidt til dagen og vejen ved at sælge Hus Forbi, og han har ellers haft mere eller mindre fast plads ved Helsingør Bycenter. Men sådan skal det ikke være mere, og i gårsdagens Frederiksborg Amts Avis satte Henrik Jensen ord på forløbet, som han er meget uforstående over:

- Jeg synes, det var grotesk, fordi os hjemløse vi er de svageste. Jeg har ikke fået nogen forklaring, og jeg har aldrig haft nogle problemer dernede før, fortalte han.

Manglende dialog I Foreningen Hus Forbi er man opmærksom på Henrik Jensens situation, og redaktør i Hus Forbi Poul Struve Nielsen kalder udsmidningen »meget usædvanlig«.

Foreningen har kun kendskab til få lignende tilfælde, og i de tilfælde er uoverensstemmelserne blevet løst i fred og fordragelighed.

- Det er Ikke første gang, men det er usædvanligt, og sidste gang, det skete, er efterhånden et par år siden. De fleste gange lykkedes det at finde en ordning gennem dialog, og langt de fleste forretninger tager rigtig godt imod vores sælgere og er positivt stemt over for dem, siger redaktør Poul Struve Nielsen, der har stået i spidsen for Hus Forbi i ni år.

Uhørt forklaring Det der - ifølge Hus Forbi og redaktør Poul Struve Nielsen - for alvor er opsigtsvækkende i tvisten mellem Henrik Jensen og Helsingør Bycenter, er centerchef Vibeke Qvists udtalelser i forbindelse med beslutningen.

- Selve bemærkningerne har en nedladende karakter og er rettet mod en samfundsgruppe, der har det svært i forvejen. At man simpelthen ønsker at skærme folk fra de udsatte, tror jeg ikke, jeg har hørt om før, siger Poul Struve Jensen.

Til Helsingør Dagblad forklarede centerchef i Helsingør Bycenter Vibeke Qvist ideen med at skaffe den hjemløse Hus Forbi-sælger af vejen således.

- Sidder man ovre på caféen og skal nyde det, er det ikke altid en hjemløs, man har lyst til at kigge på. Det er ikke alle, der synes, det er dejligt at gå forbi en Hus Forbi-sælger - siden har det ikke været muligt at få et interview med centerchefen, der i en mail til Frederiksborg Amts Avis skriver:

- Det hele er så overvældende lige nu, så jeg vil gerne springe over i denne omgang.

Hvem traf beslutningen? Helsingør Bycenter er ejet af »markedets stærkeste spiller«, som Danske Shoppingcentre kalder sig selv. Danske Shoppingcentre ejer hele 18 storcentre rundt om i landet. Vi har spurgt direktør Jesper Faurholdt, om Helsingør Bycenter og Vibeke Qvist parerede ordrer oppefra, eller om beslutningen om bortvisningen af Henrik Jensen er taget lokalt på eget initiativ.

Det spørgsmål melder direktør i Danske Shoppingcentre Jesper Faurholdt dog hus forbi på.

- På nuværende tidspunkt må jeg desværre takke nej til at medvirke i historien, men vil henvise til Vibeke Qvists seneste udtalelse. Det har været meget overvældende for Vibeke Qvist, og derfor prøver vi nu at skabe lidt ro omkring hende og historien, lyder det.

Siden er Henrik Jensen blevet bakket op fra alle sider, og Helsingør Bycenter har ovenpå en kæmpestor shitstorm inviteret ham tilbage - Umiddelbart ønsker Henrik Jensen dog ikke at komme tilbage, før han får en personlig undskyldning.