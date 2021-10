Hundredevis af nye cykelparkeringspladser er på vej på station

Et af stederne, hvor cyklerne bliver flere, er på Espergærde Station. Og efter længere tids forhandlinger mellem Helsingør Kommune og DSB Ejendomme er der nu udarbejdet et færdigt projekt for flere cykelparkeringspladser, som har fået støtte fra en særlig pulje hos T.ransport-, Bygge og Boligstyrelsen, fremgår det af en orientering fra forvaltningen i Center for By, Land og Vand til medlemmerne af By-, Plan og Miljøudvalget.