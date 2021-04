Hund er sporløst forsvundet: Har du set Benji?

Det værste mareridt for enhver hundeejer blev en realitet i lørdags for Birgitte Welling, da hun var ude at gå tur med sine tre hunde i Egebæksvang Skov. Her formåede lille Benji at løbe væk fra hende, da han havde fået færden af noget, og på få øjeblikke var han forsvundet. Han løb væk i den sydlige ende af skoven tæt på Mørdrupvej, hvor han sidst blev set løbende over den sumpede eng bag Egebæksvang Kirke. Nu er en stor eftersøgning igangsat.