Se billedserie Haldis Glerfoss (forrest red.) sammen med SF´s Bente Borg Donkin på valgnatten i 2017. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Hun var ellers meldt klar: Rød politiker trækker sig fra stemmesedlen efter to perioder i byrådet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hun var ellers meldt klar: Rød politiker trækker sig fra stemmesedlen efter to perioder i byrådet

Haldis Glerfoss blev en del af Helsingør Byråd i 2013 og blev stemt ind igen i 2017. Til KV21 var hun meldt klar som en del af årets Enhedsliste-hold, men hun har valgt at trække sig af “personlige årsager”

Helsingør - 10. oktober 2021 kl. 05:20 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Da Enhedslisten på en solskinsdag i april kunne præsentere kandidaterne til kommunalvalget i Helsingør var færøske Haldis Glerfoss en del af holdet.

Præcis som hun var det i 2013, hvor hun kom ind i byrådet, da regionsrådsmedlem Annie Hagel trak sig og banede vejen. Ved kommunalvalget i 2013 fik Haldis Glerfoss 161 stemmer, og det var nok til at sende den på daværende tidspunkt politisk uerfarne kandidat ind.

- Da jeg først blev valgt ind, var det sådan "totalt wow". Jeg tænkte ikke, at det overhovedet ville være en reel mulighed. Men jeg fik chancen, og jeg havde Allan (Berg Mortensen red.), at læne mig op ad, og han er det mest fantastiske og tålmodige menneske. Det var en brat overgang for mig, fortæller Haldis Glerfoss.

Det lykkedes færingen at blive genvalgt i 2017 med fremgang og 244 stemmer, hvilket var nok til endnu en plads i byrådet efter spidskandidat Allan Berg Mortensen.

Ærgerligt: - Det er skideirriterende Men ved det nært forestående kommunalvalg 16. november får Haldis Glerfoss 0 stemmer. Hun har nemlig valgt at trække sig - en rigtig svær beslutning, som hun dog er afklaret med:

- Mit privatliv har formet sig, så der ikke er plads til politik lige nu, og derfor har jeg valgt at trække mig fra listen, siger hun, uden hun ønsker at komme nærmere ind på, hvad der har ført til beslutningen.

Enhedslisten kommer altså til at mangle en kandidat, som ellers var populær blandt vælgerne - Haldis Glerfoss håber ikke, at partiet kommer til at mangle stemmer, som konsekvens af hendes valg.

- Det er klart, det er altid ærgerligt, når nogen bliver nødt til at trække sig kort før et valg. Jeg synes også selv, det er skideirriterende, men jeg vil sige, at vi er pragmatiske folk, og de andre har godt kunne forstå det, siger ex-politikeren.

Færingen forbliver medlem af Enhedslisten, og hun vil bakke aktivt op omkring venstrefløjens valgkamp - blandt andet ved at gå på gaden, ligesom hun vil hjælpe med planlægning og praktik.

- Socialist er noget, man er for livet, siger hun.

Demotiverende at blive stemt ned Som en del af et af byrådets mindre oppositionspartier - Enhedslisten har to mandater ud 25 - har det været en konstant kamp at få sin politik og sine forslag stemt igennem.

Alligevel har partiet fortsat ufortrødent, og Haldis Glerfoss er derfor tilfreds med sin indsats i byrådet, selvom der også har været en del skuffelser undervejs.

- Når du sidder med et forslag, som igen har fået to-fire stemmer for, kan det godt være demotiverende. Der synes jeg, vi kan give os selv et klap på skulderen for at have holdt ud - vi er blevet ved med at komme med nye forslag, selvom de er blevet stemt ned gang på gang, siger hun.

Haldis Glerfoss er født i Torshavn, men er bosiddende i Helsingør. I 2018 tog hun orlov fra arbejdet i byrådet for at studere. Haldis Glerfoss er tidligere afdelingsleder Helsingør Byskole, og i dag er hun en del af et agentur, som sælger til Grønland og Færøerne.