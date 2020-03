I forestillingen Human in Balance er hovedpersonen en gigantisk halv tons tung roterende vippescene, der udfordrer dansernes perfekte og vilde stunts. Foto: Christopher Brekne

Humor og halsbrækkende dans på en vild vippescene

Danmarks mest turnerende dansekompagni Don Gnu kan på mandag klokken 19.30 opleves på Kulturværftet med deres succesforestilling "Human In Balance", der blander både dans, nycirkus og livemusik med inspiration fra Danmark og Cypern.

Don Gnus Reumert-nominerede danseforestilling Human In Balance kommer til Helsingør og spiller på Kulturværftet på mandag den 9. marts.

Hovedpersonen er en gigantisk halv tons tung roterende vippescene. Den er et kunstværk i sig selv, og med danserne i perfekt balance på denne scene opstår magien med vilde stunts og ømme, svævende og sanselige møder.

Human in Balance er en kraftfuld og poetisk visualisering af menneskelige relationer. Om magt, balance og ubalance mellem mennesker. En poetisk, fysisk og musikalsk historie, der minder os om, at vi ikke kan bevæge os uden at påvirke andre.