Hulerock med Double Dizzy

Martin Høj og Anders Emil Hansen er inkarnerede Dizzyfans, og Anders lærte faktisk (sådan rigtigt) at spille guitar i 90erne efter at have købt deres debutplade, fordi han bare måtte lære at spille alle de fede sange. Derfor var det også en stor hjertesorg, da Dizzy i 1998 holdt op med at spille.

2016 blev så året hvor Dizzy Miss Lizzy endelig udgav deres tredje album, og Martin og Anders blev straks enige om at det var så godt, så de blev nødt til at lære at spille alle sangene. De spiller både elektrisk med bassist Mads Kramhøft og trommeslager Lasse Tassing, men har nu også besluttet sig for at akustificere numrene til et mere intimt setup. Der bliver dog rigeligt gang i den, for det er ikke kun de stille numre som bliver spillet akustisk!