Hugo Helmig starter stor turné på Kulturværftet

Helsingør: I kølvandet på det anmelderroste mini-album LULU VOL. 1 udgiver Hugo Helmig nu singlen Sooner or Later i samarbejde med Lukas Graham. I forbindelse med den nye sommersingle annoncerer Hugo Helmig stor turné i Danmark og Tyskland i foråret 2021, der blandt andet bringer ham til Kulturværftet store scene 30, januar.

På Sooner or Later vender Hugo Helmig tilbage til den guitar-drevne pop-musik, som han blev kendt for, da han entrerede musikscenen tilbage i 2017 med debutsinglen Please Don't Lie. Lukas Graham har ikke blot bidraget som sangskriver, men gæster ligeledes sangens omkvæd med sin velkendte vokal.