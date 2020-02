En 27-årig mand får formentlig en længere udsigt til at erhverve sig et kørekort igen. Foto: Allan Nørregaard

Hov: Billist kunne ikke vise kørekort

Natten til tirsdag blev en ærgerlig nat for en 27-årig mand fra Vanløse. Her kørte han bil, da han klokken 03.00 blev stoppet af politiet ved Gernersvej i Helsingør. Da politiet bad ham om at vise sit kørekort, kom manden for alvor i problemer. Han havde nemlig tidligere fået frakendt retten til at køre bil og kunne derfor ikke fremvise et gyldigt kørekort.