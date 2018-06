Hotelgæst brød ind i nøgleskab

Det er ikke så tit, at en borger ringer for at advare politiet om, at han har tænkt sig at bryde ind et sted - men ikke desto mindre var det lige, hvad der skete onsdag aften omkring klokken 23.12. En 67-årig mand fra København var blevet låst ude fra et hotel, og da han ringede til det nummer, han var blevet fortalt kunne hjælpe ham, var der ingen der svarede. Til al held så en anden gæst ham og låste døren til hotellet op, men her stoppede problemerne ikke. Nøglen til den 67-åriges værelse var nemlig låst inde i et skab på hotellet - sammen med den telefon, som han havde fået oplyst, man kunne ringe til. Manden besluttede derfor at bryde nøgleskabet op, så han kunne få sin nøgle og komme op på sit værelse, og kontaktede altså for en god ordens skyld politiet omkring sit forehavende.