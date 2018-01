Horserødlejren under besættelsen

Med samarbejdspolitikken under besættelsen blev fængselsvæsenet mødt med et krav om at finde et egnet sted til at internere tyske politiske emigranter, og her faldt valget på Horserød. I 1941 blev emigranterne afløst af interneringen af de ledende danske kommunister; en kontroversiel handling, som har givet Horserød en ikonografisk betydning i Danmarkshistorien. Da den formelle samarbejdspolitik brød sammen i slutningen af august 1943, betød det også, at tyskerne overtog ledelsen af Horserødlejren, og lejren blev nu også en gennemgangslejr for jøder, kommunister og sabotører, som blev sendt til tyske fængsler og KZ-lejre. De store linjer er velbelyste, men flere spørgsmål bliver til stadighed diskuteret. De to klassiske, som Peter Fransen også vil komme ind på, er: