Hornbæk skal have ny havnefoged

Efter to år på posten har Hornbæks havnefoged, Christian From, valgt nye græsgange og har derfor sagt sin stilling op. Derfor søger havnen nu en ny havnefoged, som ifølge stillingsopslaget skal være både serviceminded og initiativrig. Hornbæk havn har omkring 200 fastliggere og cirka 3.500 gæstesejlere. Mange af disse plejer at være svenskere, men på grund af corona-restiktioner har de ikke adgang til havnen, fordi der er indrejseforbud. Derfor ventes en stor del af sommerens gæster at være danske sejlere.