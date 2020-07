Nordsjællands Politi var massivt til stede i Hornbæk fredag aften og nat. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Hornbæk kogte over i sommernatten: masser af anholdte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hornbæk kogte over i sommernatten: masser af anholdte

Helsingør - 25. juli 2020 kl. 09:46 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var gang i den i Hornbæk fredag aften og nat - lidt for meget efter Nordsjællands Politis smag. Og det resulterede i en stribe sager, hvor de festglade gæster foranstaltede larm og ballade. Fem blev anholdt og måtte tilbringe natten i detentionen på politigården i Helsingør, og endnu flere fik en sigtelse over overtrædelse af politiets ordensbekendtgørelse.

Denne weekend skulle der have været holdt havnefest i Hornbæk. Sidste år deltog der 12.500 i den fest, men på grund af corona er den aflyst i år. Det afholdt dog ikke folk fra at feste. Hornbæks restaurationer var fyldt til bristepunktet og udenfor på gaderne omkring Øresundsvej og A. R. Friisvej blev der festet igennem.

Politiets indsatsleder var til stede hele aftenen og natten, og adskillige patruljer fra Nordsjællands Politi sørgede for at lægge en dæmper på gemytterne, når det hele blev lidt for festligt.

Restauranter og beværtninger skal ifølge corona-reglerne lukke til midnat, og det gjorde de også, ligesom de overholdt de særlige regler for afstand m.v.. Ifølge vicepolitikommissær Camilla Priegel var der ingen Covid-19-relaterede sager. Men når beværtningerne lukkede fortsatte festen bare - enten på stranden eller i privat regi. Der var således også masser af episoder med musik til ulempe i sommernatten.

Den første anholdelse fandt sted klokken 22.05 ud for Det Fedtede Hjørne, hvor en 19-årig mand fra Helsinge blev anholdt og sigtet for gadeuorden. Han var så beruset, at politiet tog ham med i detentionen, hvor han sov sin rus ud til lørdag morgen, hvor han blev løsladt.

Samme tur tog en 51-årig mand fra Hornbæk klokken 23.20. Han var så beruset, at han ikke kunne tage vare på sig selv.

En 18-årig mand fra Hørsholm fik klokken 23.55 en sigtelse og kan forvente en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han slap dog for detentionen. Det samme gjorde en 15-årig knægt fra Nivå, som klokken 00.04 havde problemer med at opføre sig ordentligt. Han råbte og skreg og foranstaltede tumult, men en egentlig voldssag var der ikke tale om. Han får også en bøde.

En 19-årig mand fra Albertslund måtte nogle timer i detentionen, efter han blev anholdt klokken 00.54. Han skabte sig, så en anholdelse var nødvendig, skønnede politiet.

Det var ikke kun i selve Hornbæk by, der blev festet igennem. En 19-årig mand fra København blev anholdt og sat i detentionen på grund af støjende adfærd ud for N. P. Jørgensens Vej nummer 2. Han nægtede desuden at oplyse generalia - i første omgang.

Yderligere en person blev anholdt af en politipatrulje. Det skete klokken 5.48 lørdag morgen, hvor han nægtede at forlade den fest, han havde deltaget i.

Udover de mange anholdelser og musik-reguleringer havde politiet også et skarpt øje på trafikken, hvor der blev foretaget færdselskontrol. Det resulterede i en sigtelse for spirituskørsel og muligvis under påvirkning af euforiserende stoffer. En 21-årig mand fra Hvidovre blev afsløret på A. R. Friisvej og blev taget med til udtagning af en blodprøve, så hans påvirkningsgrad kan fastslås.

Nordsjællands Politi forventer, at Hornbæk igen lørdag aften og nat bliver centrum for fest-udskejelser, så derfor vil der være masser af patruljerende politi i området som kan gribe ind, hvis festen bliver lidt for festlig, oplyser vicepolitikommissær Camilla Priegel.