Hornbæk-spejderne Store Bjørn har modtaget støtte fra Rotary.

Hornbæk Rotary har støttet 11 lokale initiativer

Klubben har uddelt 43.000 kron er til forskellige formål.

Helsingør - 29. december 2020 kl. 04:55 Kontakt redaktionen

Hornbæk Rotary er en del af et internationalt netværk af mennesker, der gerne vil gøre en forskel i lokalsamfundet og i verden. I år har Hornbæk-klubben blandt andet uddelt 52.000 kr. til 11 lokale projekter, heriblandt Hornbæk Spejderne Store Bjørn.

Rotary er et åbent netværk for alle, der gerne vil gøre en forskel i verden, lokalt og globalt. Det er også drivkraften i Hornbæk Rotary, som blandt andet står bag Hornbækløbet. Overskuddet fra løbet går til at støtte lokale initiativer. Dette års udgave af Hornbækløbet måtte desværre aflyses på grund af pandemien, men der er i løbet af det seneste år blevet uddelt 52.000 kr. af overskuddet fra løbet i 2019.

Dette års modtagere af støtte fra Hornbæk Rotary er:

Uge 31 har modtaget 4000 kr.

Hornbæk Havnefest har modtaget 5000 kr. Hornbæk Rotary støtter hvert år havnefesten med et fast beløb.

Ren Nordkyst har modtaget 5000 kr. Der er tale om en organisation bestående af frivillige ildsjæle på nordkysten, som har et ønske om at holde den smukke natur fri for affald og derfor en gang om måneden laver aktioner, hvor de samler affald op i et bestemt område.

Hornbæk Badminton har modtaget 5000 kr. til ungdomsarbejde.

Socialpædagogisk Udviklingscenter har modtaget 5000 kr. til klubliv og motion.

Stop Spild Lokalt, der arbejder for at stoppe madspild, har modtaget 5000 kr. til støtte for uddeling af overskudsmad fra lokale supermarkeder.

Nordskov Mølles Venner har modtaget 5000 kr. til det frivillige arbejde med at restaurere den gamle mølle i Ålsgårde.

Skovløberne har modtaget 5000 kr. til udvikling af løbeprogram.

Evolet Elise Boris har modtaget 4000 kr. til deltagelse i VM jiujitsu i USA.

Hornbækbloggen, Hornbaek.blog, har modtaget 5000 kr. til udvikling af ny læseværdig og visuelt attraktiv blog med nyt fra Danmarks Cool Riviera.

Udveksling Hornbæk Rotary er blandt de Rotary-klubber, der udsender unge mennesker på udvekslingsophold. I alt sender Rotary hvert år på globalt plan 8000 unge afsted, heraf er de 200 danskere. Fra Hornbæk har Maggie Müller været udsendt til USA som Rotary Exchange Student. Hun tog afsted efter sommerferien 2019 og skulle have været væk i år. I foråret måtte hun dog med meget kort varsel afbryde sit ophold på grund corona.

I Hornbæk har Rotary haft Winnie fra Taiwan på besøg. Den 15. april måtte Hornbæk Rotarys udvekslingsstudent desværre også efter kun otte måneder rejse hjem på grund af corona-situationen.

- Det har været et noget specielt år at være præsident. Der har været alt for meget arbejde med at aflyse møder og flytte aftaler og for lidt af det arbejde, som er med til at gøre vores klub dynamisk og til en aktiv del af lokalsamfundet. Men det glæder mig, at vi trods alt har kunnet bidrage til nogle af de mange gode initiativer i Hornbæk og omegn. Vi ser frem til at vende tilbage til mere normale tider i 2021, siger den afgående præsident.