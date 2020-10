Se billedserie Norbert Susemihl?s Joyful Gumbo spiller fredag den 27. november i Hornbæk. Pressefoto

Hornbæk Jazzklub spiller igen

Efter en lang pause på otte måneder uden jazzkoncerter, kan Hornbæk Jazzklub næsten ikke vente på at komme i gang igen og sætte punktum for et mærkeligt 2020.

Helsingør - 29. oktober 2020 kl. 19:55 Kontakt redaktionen

Hornbæk Jazzklub holder to koncerter i november for at sætte punktum for et skidt år, hvor der de seneste otte måneder ikke har været nogen koncerter. Det fortæller jazz-klubben i en pressemeddelse.

Fredan den 6. november klokken 19.30 er der blueskoncert med Hornbæk-musikeren Toben Johansen og hans band.

Torben Johansen er garvet i faget og har spillet med mange forskellige gennem mange år. I 70'erne spillede han med Sir Henry, Tommy Seeback, Peter Belli, Grete Ingmann, Rainbow og et utal af pladeindspilninger. I 80'erne spillede han med Buztog, Stig Kreutzfeldt, Peter Thorup og flere, og i 1985 startede han banet De5. Senere turnerede han i 90'erne med blandt andre Sanne Salomonsen og Peter Busborg.

Bandet består af:

Torben Johansen, guitar og vokal, Kima Daugaard, bas, Dan Hemmer, orgel og Niels Ratzer, trommer.

Internationalt jazzband

Fredag den 27. november spiller Norbert Susemihl's Joyful Gumbo. Koncerten foregår klokken 19.30 og er årets sidste koncert.

Koncerten vil bestå af musik af Joe King Oliver, Louis Armstrong, Sidney Bechet, Jelly Roll Morton og andre legender fra jazzens klassiske perioe, fremgår det at pressemeddelelsen.

Der vil også være musik af Bunk Johnson og George Lewis, der var nøglefigurer i 40'ernes New Orleans Renaissance.

»Blues, Gospel og 'Latin Tinge'. Musikken fra New Orleans Dance Halls and Preservation Hall. Thytm & Blues fra Fats Domino til professor Longhair,« skriver arrangørerne om repertoiret for koncerten.

Senere i denne koncert »går rejsen ind i 80'erne og 90'erne, den moderne Brassband Street Music, der endelig når Wynton Marsalis og fortolkningerne og variationerne af musikken, som de har udviklet sig i New Orleans i dag,« skriver arrangørerne.

Bandet til denne årest sidste koncert består af:

Norbert Susemihl, Tyskland, trompet og sang, Chris Tanner, Australien, klarinet og sang, Hans Ingelstam, Sverige, trombone, Morten Gunnar Larsen, Norge, piano, Jens Kristian Andersen, Danmark, bas og Torsten Ellingsen, Norge, trommer.

Entre til koncerterne er 100 kroner for medlemmer og 150 for ikke-medlemmer. Entre kan kun købes ved indgangen fra en halv time før koncertstart.

Der er lukket for at købe spisebilletter, fordi jazzklubben ikke ønsker at bringe koncertgæsterne unødigt sammen, udover til selve koncerten.