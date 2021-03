Hoppede over hegnet og stjal pant

Onsdag morgen klokken 07.43 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om to personer, der via overvågning kunne ses komme kørende i en varebil og parkere uden for Netto på Sauntevej i Hornbæk lige omkring midnat. Den ene mand hoppede over hegnet og tog tre poser med pantflasker, som han kastede ud til den anden mand. Herefter gik han ind i et frostrum og tog to kasser, som han også smed ud på den anden side af hegnet.