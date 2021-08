Hop i havet tre steder

Søndag d. 22. august hopper danskere i hele landet i havet for at sætte fokus på den hårdt pressede havnatur og for at kræve bedre beskyttelse af havet. Den kollektive dukkert skal skubbe på for politisk handling forud for forhandlingerne om en ny havplan. Bag arrangementet, der byder på mere end 75 events landet over, står Danmarks Naturfredningsforening.