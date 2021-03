Fra det første af de tre rejsegilder på Kajakklubben Krogens nye klubhus ses her fra venstre Lene Jensen, pojektleder fra Helsingør Havne, borgmester Benedikte Kiær, Jan Christensen, port manager fra Helsingør Havne, Steen Agerskov, formand for Kajakklubben Krogen, Alan Værum, byggeleder fra B&O Byggeindustri og Anders Jacob Jensen, bestyrelsesmedlem i Kajakklubben Krogen . Foto: Presse

Holder rejsegilde i flere etaper

Kajakklubben Krogens klubhus på Nordhavnen forventes klar i midten af juni.

Håndværkerne bag Kajakklubben Krogens klubhus blev fejret ved alternativt rejsegilde Selv om corona har spændt ben for en traditionel fejring af håndværkerne fra B&O Byggeindustris arbejde med at opføre Kajaklubben Krogens klubhus på Helsingør Nordhavn, så lykkedes det alligevel at arrangere et "corona-venligt" rejsegilde i flere etaper på havnen.

Torsdag eftermiddag var det Helsingør Kommunes borgmester, som sammen med repræsentanter for entreprenøren, håndværkerne, Helsingør Havne og Kajakklubben Krogen, deltog i rejsegildet.

Torsdag aften ved kajakklubbens træning, er der rejsegilde i egen "corona-boble" for kajakklubbens medlemmer, og efter påske er det håndværkernes tur.

Hos Helsingør Kommunes bygherre, Helsingør Havne, er projektleder Lene Jensen glad for at alle, der har været en del af projektet, vil blive fejret.

Festlig milepæl - Et rejsegilde er altid en festlig milepæl. Ikke mindst i et projekt som dette, der har været undervejs længe før Helsingør Havne blev koblet på som bygherre. Det er ærgerligt, at vi ikke kan fejre dagen på traditionel vis, men vi må tage revanche med et kæmpe arrangement, når byggeriet skal indvies til sommer.

Kajakklubbens medlemmer kan se frem til et klubhus på 170 kvadratmeter, i to etager og beklædt med sort træ. Helt som klubbens kajakopbevaringshus og naboen Helsingør Sejlklub, og på en central placering, der vil bidrage til et endnu bedre maritimt foreningsliv på Nordhavnen.

Borgmester Benedikte Kiær håber, at klubhuset vil give flere borgere mulighed for et maritimt fritidsliv.

- Vi er så heldige, at vi bor tæt på vandet. For udover at det giver livskvalitet, så giver vores beliggende os en masse muligheder. Ikke mindst i vores fritid, hvor der er mange muligheder for at udfolde sig maritimt. Med vores investering i et nyt og moderne klubhus håber jeg, at endnu flere borgere vil få glæde af livet på havet, ligesom jeg forventer, at det vil skabe endnu mere liv på havnen. Ikke mindst i sommerhalvåret, siger hun.

Store forventninger

Forventningerne er også store hos Kajakklubben Krogen, hvor formand Steen Agerskov Sørensen især ser frem til at få et klubhus, der giver plads til klubbens liv hele året.

- Vi glæder os til nogle væsentligt mere moderne og rummelige bade- og omklædningsfaciliteter og ikke mindst et klublokale, hvor vi rent faktisk alle kan være til stede på samme tid. I dag er det sådan, at vi skal begrænse os, når vi afholder arrangementer i kajakklubben. Og så bliver det naturligvis rart, at vi nu får opvarmede lokaler, så vi i fremtiden også kan afholde arrangementer i klubben om vinteren, siger Agerskov Sørensen.

Klubhuset forventes afleveret den 14. juni. Prisen for tråhuset, som HGelsingør Kommune betaler, bliver cirka 2,7 millioner kroner. Helsin gør Havne investerer 245.000 kroner til byggemodning og belægninger, og Kajakklubben Krogen betaler selv 267.000 kroner til færdiggørelse af husetgs indre overflader samt 350.000 kroner til køkken, sauna, redskaber til motionsrum og øvrig indretning. Entreprenør: B&O Byggeindustri A/S er entreprenør på byggeriet.

