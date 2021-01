Hørte brag - var det skud fra maskingevær?

Klokken 21.05 anmeldte en borger til Nordsjællands Politi, at have hørt brag eller skudlignende lyde efterfulgt af lyden af hjulspind på H.P. Christensens Vej.

En patrulje blev sendt af sted for at undersøge anmeldelsen nærmere, men fandt ikke noget af relevans for sagen, lyder det i politiets døgnrapport.

På Facebook meldte flere borgere om, at de også havde hørt skud, der lød som om de kom fra et maskingevær. Forklaringen her var, at skudlydene stammede fra en bil.