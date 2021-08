Hør om vild kultur-plan: Vil gøre Helsingør til europæisk kulturhovedstad

Foreningen arbejder på at skabe det folkelige og økonomiske grundlag for, at Helsingør kan blive få titlen som europæisk kulturhovedstad 2032. Derfor kan man på mødet blive klogere på foreningens mål og virke - og finde ud af, hvordan man selv kan påvirke projektet og eventuelt bidrage til arbejdet.

- Man kan bidrage på mange måder. Foruden medlemskab er der masser af arbejdsopgaver at tage fat på. Og andre ressourcer er også velkomne: Eksempelvis er vores hjemmeside lavet pro bono af et lokalt webbureau, og vi har fået adresse hos Helsingør Teater. Jeg er helt overbevist om, at vores lokale fællesskaber sammen kan løfte denne opgave. Der er så mange gode kræfter i hele Helsingør, at resultatet bliver en smuk mosaik, siger han.

På mødet vil man kunne høre formanden for Europabevægelsen, Stine Bosse, fortælle om Helsingørs og Nordsjællands unikke position i Europa. Man vil også kunne lytte med, når Chrissie Faniadis, der er projektleder for Malmö ECOC 2029, fortæller om, hvordan Malmö for tiden arbejder for at vinde titlen som europæisk kulturby i 2029. Og man vil kunne høre Stephan Kleinschimdt, byrådsmedlem og borgmesterkandidat i Sønderborg, fortælle om, hvad Sønderborg fik ud af at være ansøger til titlen i 2017. Også Else Christensen-Redzepovic, ekspert og rådgiver i kulturelle relationer, bidrager med et oplæg om strømninger og tendenser i Europas kulturelle dagsorden.