Hør om det forsvundne fiskerleje

I anledning af Fortidsmindedagen på søndag, kan man komme med Museum Nordsjælland på rundvisning i Hornbæk Plantage, hvor resterne af det lille fiskerleje Ræveleje ligger. Det eksisterede fra 1400-tallet og frem til 1640 og her boede en lille fiskerbefolkning, som erhvervede sig af dels fiskeri og dels af mindre landbrug. I 1988 blev en af hustomterne arkæologisk undersøgt. Den viste sig at være meget velbevaret, da den gennem århundreder har ligget begravet under et tykt lag flyvesand. Fundene fra fiskerhuset fortæller den spændende historie om hvordan livet blev levet netop her i middelalderen.