Et brudepar bliver fotograferet ved mindesmærket for de faldne fra 2. verdenskrig Murmansk (det er en tradition) Foto: Hans Christian Heickendorf

Hør om dagens Rusland bag facaden

Foredrag på Helsingør Bibliotek kulturværft 5. maj klokken 13.00 - 16.00. ved etnograf/antropolog Claus Oreskov. På et velbesøgt arrangement tilbage i oktober på Biblioteket Kulturværft, om kunsten og den russiske revolution, var der en del tilhørere der gerne ville vide noget om nutidens Rusland. Ideen blev grebet af den ene af foredragsholderne Claus Oreskov som nu har sammensat et foredrag om emnet der finder sted lørdag på biblioteket kulturværft.

Hvordan ser Rusland egentlig ud bag det vrangbillede vi i vesten har skabt af landet og dets befolkning? Det har antropolog Claus Oreskov sat sig for at bringe for en dag på baggrund af et mangeårigt Ruslands engagement. Foredragets fokus kredser om hverdagslivet, som det former sig i provinsen, med særlig henblik på Kola-halvøen i Nordrusland, hvor Claus Oreskov har arbejdet gennem en årerække. Vi skal høre om, hvordan almindelige mennesker lever. Hvad er de økonomiske og sociale udfordringer. Det særprægede og de mange kulturelle udfoldelser kommer også til at blive endevendt. Udvalgte temaer tages op som f.eks. politik, stormagtsdrømme, kultur, økonomi, økologi, Arktis, kønsroller, kirkens stilling, sammenbruddet efter Sovjetunionens opløsning der stadig pågår. Ligesom vi skal høre om de mange sovjetiske værdier der lever videre i nutidens Rusland. Forskellene mellem det af vesten iscenesatte billede og Rusland og det virkelige liv derovre er mange og påfaldende. Hvordan vi spejler os selv i det vrangbillede af Rusland, vi selv har skabt vil ligeledes blive belyst.