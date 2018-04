Hør om Nordens største fuglepark

Nordens største Fuglepark ligger i Nordsjælland lige uden for Esrum. Det er en privat zoologisk have, grundlagt af Frank Friis Nielsen i 2003. Siden han var dreng, har han drømt om at have sin egen Zoo, og det er lykkedes. Siden 2008 har parken haft Zoo status, og ud over fuglene kommer der hele tiden flere og flere dyr til.