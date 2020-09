TS Høeg og The Way Out spiller til den særlige koncert. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Hør live-jazz i voldene omkring Kronborg

Helsingør - 12. september 2020

JazzDanmark og Kulturværftet inviterer til musikalsk gåtur i Helsingør den 23. september, hvor man vil kunne opleve en masse mini-koncerter.

Under titlen Unlock Music Concert Walk kan man den 23. september tage med på en musikalsk gåtur i naturen og opleve fem unikke mini-koncerter à 15 minutter for små publikumsgrupper à max 50 personer. Koncerterne undersøger, hvordan vi kan skab meningsfulde musikoplevelser under forsamlingsforbuddet. Til mini-koncerterne vil man kunne lytte til alt fra sprudlende musik til improviserede koncerter med og uden vokal. Alle koncerterne er i smukt samspil med naturen og skabt til anledningen. Udgangspunktet er jazz og dens beslægtede genrer, men alt kan ske denne eftermiddag under solen, hvor publikum får en intim og helt unik koncertoplevelse ved hvert stop på turen.

På plakaten finder man både Mia Dyberg, som i år arbejder med at integrere naturen i sin musik, Mikkel Ploug som byder på nyfortolkninger af den danske sangskat, Astrid Engberg Trio som spiller lækker soul- og hiphop inspireret jazz, Aarhus Jazz Orchestra kvartet, som har skrevet værker specielt til lejligheden, og afslutningsvis The Way Out med den legendariske TS Høeg i spidsen. Agnete Seerup, projektleder for JazzDanmark, ser frem til afslutningen i Helsingør, efter tidligere på måneden at have afholdt to lignende arrangementer i Kolding og Svendborg,

- Med den sidste koncertgåtur i Helsingør, lægger vi op til en festlig afslutning af koncertrækken. Her har vi inviteret The Way Out med TS Høeg i spidsen, som altid er garant for et godt show, til at slutte sig til line-uppet. Samtidig har vores ambition været at holde koncerterne de smukkeste steder som Danmark har at byde på, og derfor er voldene omkring Kronborg den perfekte setting, siger hun.

Mini-koncerterne foregår den 23. september kl 16, hvor turen med koncerterne, på omkring 2 kilometer, vil vare cirka 1 time og 45 minutter. Billetterne kan købes på Kuto.dk for 110 kroner + gebyr. Man mødes ved Kulturværftets hovedindgang.