Sådanne skilte på butiksvinduerne er ikke et uvant syn for tiden i gågaden i Helsingør. Især Bjergegade og Stjernegade er ramt af mange butikslukninger. Klik dig videre i billedserien og læs, hvad Helsingørs borgerne mener er galt.

Hør borgerne: Tomme butikslokaler i gågaden bekymrer

Flere butikker drejer nøglen om i bybilledet. Borgerne mener, at det skyldes internethandel og for høj husleje.

Stjernegade, Bjergegade og Axeltorv. Det kræver ikke mere end en gåtur igennem byen for at se, at butikslivet har svære kår.

Rundt omkring i den ellers pulserende købmands- og havneby stikker en kedelig tendens frem. Varene bag mange butiksvinduer er skiftet ud med et »til leje-skilt« foran.

En erhversanalyse fra slutningen af 2019 bekræfter desværre tendensen. Her viste det sig, at der fra 2009 til 2017 var sket en årelang tilbagegang i beskæftigelsen hos detailhandlen i Helsingør.

En tilbagegang på vel og mærke 11 procent. Faldet skete samtidig med, at de kommuner, som Helsingør sammenligner sig med, ikke oplevede den samme nedgang.

Vi tog en snak med byens - klik dig videre i billedserien øverst i artiklen, og hør hvad byens borgere havde at sige.