Høns på afveje

Der findes adskillige film om høns, der stikker af for at gå på eventyr, og søndag formiddag blev fiktion til virkelighed. Tre høns kunne spottes på skrænten ved Hornbækvej, hvor de havde fundet et passende sted at hænge ud. To meters afstand i disse coronatider havde de dog næppe hørt om, for de gik klos op ad hinanden.