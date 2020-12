Den nye bilvaskehal på Klostermosevej har åbnet døgnet rundt. Foto: Presse

Højteknologisk vaskehal er åbnet i Helsingør

Wash World har åbnet ny bilvaskehal på Klostermosevej.

En helt ny type bilvaske-hal er netop åbnet på Klostermosevej 103 - på hjørnet af Industrivej. Her har Wash World slået sig ned med en højteknologisk vaskehal.

- Ved hjælp af ny teknologi er det muligt at vaske bilen med et meget lavt forbrug af vand uden på noget tidspunkt at stige ud af køretøjet, det oplyser Martin Olesen, COO i Wash World.

- Vaskehallen i Helsingør er ubemandet og har åbent døgnet rundt. Automatisk aflæsning af bilernes nummerplader gør det muligt for medlemmer at køre direkte ind i vaskehallen uden at stige ud af bilen. Selve vasken tager ned til tre minutter, hvilket betyder, at processen er hurtigt klaret uden den sædvanlige ventetid, forklarer firmaet.

- Wash World gør brug af biologisk vandrens, som sikrer et meget lavt friskvands-forbrug fra kun seks liter per bilvask. Det er under en tiendedel af en typisk privat bilvask med vandslange, lyder det fra Martin Olesen.

Wash World etableret flere end 100 vaskehaller i Norden.