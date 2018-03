Højt bump og hundegøen afslørede tyv

En tyv fortrød formentlig sit forsøg på at begå indbrud i et hus på Hjortevænget i Hornbæk tirsdag morgen omkring klokken 7.30. Husets beboer - en 34-årig kvinde - blev opmærksom på, at der foregik noget mystisk i huset, da hendes hund begyndte at gø voldsomt. Hun hørte desuden et højt bump og kunne kort efter konstatere, at et af husets vinduer stod åben. Det samme gjorde hoveddøren. Hun tror derfor, at tyven var kommet ind gennem vinduet og løb ud af hoveddøren igen, da hunden og beboeren fik færten af den ukendte gerningsmand.