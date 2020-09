To unge mænd i en Audi forulykkede lørdag morgen på Gurrevej i Helsingør. De ramte en parkeret bil og endte med at sidde fast i en fremmed carport, før de flygtede fra stedet.

Højt brag vækkede par: Unge mænd i Audi løb fra stedet

Et højt brag vækkede lørdag morgen lidt efter klokken 6 beboerne i et hus på Gurrevej i Helsingør.

Da de kiggede ud af vinduet kunne de se to unge mænd løbe fra stedet.