Der var mere end 100 meter lang kø inden man gik over til tidsbestilling af coronatest i Helsingør. Billedet her er fra den 15. september, som var sidste testdag inden tidsbestilling blev indført. Foto: Christopher Valeur

Højeste antal nye coronasmittede nogensinde i Helsingør

Det er ikke kun på landsplan, at der bliver registreret rekordmange smittede med corona, hvor torsdagens tal lød på hele 760 nye coronasmittede i hele landet. Den hidtidige rekord for en dag lød på 678 nye smittede og blev registreret den 25. september. I Helsingør Kommune har man heller aldrig registreret så mange nye smittede med coronavirus som man gør nu.

Da der bor omkring 63.000 borgere i kommunen, ganges tallet altså en smule op. Stigningen af smittetilfælde betyder at Helsingør Kommune fortsat er at finde på listen over kommuner med incidenstal på over 20, som der holdes ekstra godt øje med.