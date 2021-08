Se billedserie Erling Grün har sejlet hele sit liv. I dag havde han barnebarnet Eline Grün med på tur op gennem Øresund i båden det gamle træskib Sikita, der normalt ligger og vugger i Dragør. Foto: Mia Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Hjulpet af vinden sejlede skibene med fuld fart op gennem Øresund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjulpet af vinden sejlede skibene med fuld fart op gennem Øresund

Lørdag sejlede en masse fine træskibe op gennem Øresund – fra Svanemøllen til Helsingør. Sommervejret udeblev, men det gjorde det gode humør ikke.

Helsingør - 09. august 2021 kl. 05:02 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Den første båd sejlede ind i Kulturhavnen i Helsingør allerede en time og 50 minutter, efter at den var sejlet fra Svanemøllen i København, for vinden var helt perfekt, og det gav de fleste af bådene en supergod fart op gennem sundet.

Ellers viste sommervejret sig ikke helt fra sin bedste side - regnen silede ned, da årets Øresund på Langs blev skudt i gang, og bygerne ramte da også med jævne mellemrum Helsingør. Alligevel var sejladsen ifølge Erling Grün helt perfekt, og da der var ophold i regnen, var der da også rig mulighed for at nyde lidt koldt at drikke og få en god sludder med de andre deltagere, inden aftenens begivenheder med koncerter og mad var på programmet.

- Det har været en rigtig hyggelig tur. Selvom det regnede, var vejret perfekt til en båd som vores. Det gik hurtigt op langs kysten, og så er jeg jo i godt selskab, sagde han og smilte til sit barnebarn, Eline Grün, der sad ved siden af.

En livsstil For Erling er det at sejle mest af alt en livsstil. Han kan simpelthen ikke holde sig fra vandet, og samtidig synes han, at det er vigtigt at holde liv i den kulturhistorie, der er ligger den danske skibsfart og bådebyggeriet.

- Vi skal holde liv i de her traditioner. Træskibene er ligeså vigtige for vores historie som vikingeskibene - og den historie er vi med til at bevare, når vi deltager i de her kapsejladser, fortæller han.

Jollens historie Netop kulturhistorien og bevaringen af den går igen blandt svarene, når jeg spørger flere af deltagerne, hvorfor de stillede til start denne lørdag formiddag. Også en lille smakkejolle, der godt nok ikke har sejlet med hele vejen fra København, viser også sit værd ved dagens havnefest - netop for at minde omverdenen om jollernes historie.

- Vi er kommet fra Middelfart i går. Vi har kørt den her til på en trailer, og så har vi sejlet fra lystbådehavnen og herover, fortæller Jens Glindvad, der er i selskab med sin søn og svigerdatter, Esben Glindvad og Constanza Petrera. Han tilføjer, at jollen i hele dens levetid er blevet brugt til fiskeri.

Selv købte han jollen for to år siden, da den med hans egne ord var i fare for at ende som pindebrænde på Sankt Hans-bålet. Siden har han skiftet brædder, givet den en klat maling, og så har den gået et nyt sejl.

- Nu kan den sejle i 30 år mere.

Jollen hører til på Lillebælt-Værftet, hvor den i sin tid også blev bygget.

Årets sommerfest Egentlig var lørdagens Kaj-Kalas i Kulturhavnen tænkt som årets store sensommerfest med koncert og dans under åben himmel. Men på grund af coronarestriktioner rykkede de gratis koncerter ind i Kulturværftets store sal. Her kunne deltagerne og andre interesserede nynne med på danske 'Expressen' og sydsvenske 'Prebens Pågar' hits. Derudover var der desuden »Øl & Quiz« og dans i dokken på M/S Museet for Søfart.

Kaj-Kalas er efter planen en tilbagevendende festlig begivenhed, der forener kapsejladsen Øresund på Langs med Kulturværftets sensommerfest FEST PÅ KAJEN.