Hjertevarm duo giver julekoncert

Der er lagt op til en stor oplevelse, når Reg & Andreas gæster Espergærde Bibliotek for at spille julekoncert på lørdag klokken 13. Publikum kan glæde sig til »Chestnuts Roasting On An Open Fire«, »Let It Snow« og »Jingle Bells«. Og med store juleballader som »Mary Did You Know« og »O Holy Night« vil julens stærke tema træde tydeligt frem. Den populære duo har også nyere sange på repertoiret, for eksempel sangen »Almost There« og deres helt eget nyskrevne julehit »A Son Is Given«.