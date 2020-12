Hjemmeplejen får erfaren leder

-Jeg er rigtig glad for, at Anne Elmstrøm Ronne får opgaven med at lede hjemmeplejen. Anne er valgt på hendes personlige, faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer, men også fordi hun har rigtig gode ambitioner for hjemmeplejeområdet og herigennem kan være med til at sikre en god hjemmepleje i balance, både for borgere, medarbejdere og økonomien, siger Margrethe Kusk Pedersen.

- God hjemmepleje handler om at sikre høj faglig kvalitet og omsorgsfuldt nærvær for mennesker. At få tilliden til at lede denne vigtige opgave i Helsingør er en stor ære for mig. Det giver også et særligt ansvar. Jeg kender hjemmeplejen i Helsingør Kommune rigtig godt. Jeg ved, at vi hver dag gør en betydningsfuld forskel i andre menneskers hverdag. Jeg glæder mig til, at jeg sammen med de mange dygtige medarbejdere og ledere kan fortsætte med at udvikle en hjemmepleje, hvor vi først og fremmest har fokus på den enkelte borgers tryghed og sikkerhed. Vi skal også være en rigtig god arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og mærker, at de gør en forskel i hverdagen - det er vigtigt, at vi også fortsat kan tiltrække den dygtige arbejdskraft - og med det komme i balance på alle måder. siger Anne Elmstrøm Ronne. Hun tiltræder i stillingen den 1. januar 2021.