Bedre ruteplanlægning i hjemmeplejen, der er samlet her i Helsingør Dagblads gamle lokaler på Klostermosevej, kan sammen med elcykler føre til brug af færre biler. Foto: Andreas Norrie

Hjemmeplejen dropper fem biler efter køb af elcykler

Det førte i løbet af året til indkøb af 10 elcykler, som er taget godt i brug, og som allerede har været medvirkende til, at afdelingen har været i stand til at opsige leasingaftaler for fem fossildrevne personbiler. Det fremgår af referatet fra det seneste møde i Omsorgs- og Sundhedsudvalget, hvor sagen var på dagsordenen som en orienteringssag.