Hjemmehjælp sættes på pause

For at forsøge at undgå smittefare og samtidig sikre hjælp til de mest udsatte af de cirka 2.700 borgere, der er bevilget hjemmepleje og som har mest behov, revurderer Helsingør Kommune nu alle, der er bevilget hjælp i hjemmet.

Formålet er at sikre, at borgerne udsættes for mindst muligt smittefare og samtidig sikre, at borgerne får den mest nødvendige hjælp.