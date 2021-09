Se billedserie De bittesmå blommer er i gang med gæringsprocessen. Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Hjemmebrygger vil afmystificere hjemmelavet vin og cider: - Min 8-årige datter kan lave det her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hjemmebrygger vil afmystificere hjemmelavet vin og cider: - Min 8-årige datter kan lave det her

For to år siden solgte André Nabulsi fra Helsingør sin succesfulde cafe, og i dag bruger han en masse tid på syltning samt hjemmebryg af alverdens lækre vin og cider.

Helsingør - 05. september 2021 kl. 04:07 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Det kan virke uopnåeligt at lave sin egen vin. Læg dertil at nogle danske mikrobryggerier let kan tage 150-200 kroner for en flaske øl eller cider, og så er det ikke så sært, hvis man holder igen med tanken om at begynde sin egen lille hobbyproduktion. Det må unægteligt være komplicerede sager, og sæt hvis det nu går galt; så har man jo spildt så meget tid og penge.

Læs også: Carlsberg afviser udfasning af Wiibroe trods midlertidig øltørke

Selvom coronakrisen har ført til en eksplosiv stigning i folk, der kaster sig ud i diverse hjemmelavede og længerevarende madprojekter - tænk syltning, surdej og kombucha - oplever kok og kogebogsforfatter André Nabulsi, at mange er bange for at gå i gang med brygningen af vin og cider. Han udbyder kurser i hjemmebryg, har udgivet en begynderbog om emnet og er meget aktiv på diverse sociale medier, hvor han deler ud af tips og tricks. Herigennem får han talrige henvendelser fra folk, der er bekymret over, om de kan finde ud af at lave deres eget bryg.

- Folk tror, det er umuligt, men det hænger sammen med at brygningen af øl, vin og cider ikke er afmystificeret endnu, siger André Nabulsi, og viser en kommende mirabelblommevin, som står i en stor gæringsspand på køkkenbordet.

- Du tager en spand, så putter du frugten ned i den. Så laver du en sukkerlage, som du koger op og hælder over. Så lukker du spanden til i et døgns tid. Næste dag tilføjer du så gær, lukker spanden til i et par uger, og så har du lavet din egen vin, siger André Nabulsi om grundopskriften.

Plukker råvarer i naturen Og brygningen kræver altså ikke et kæmpe hus eller et professionelt køkken. Godt nok er André Nabulsi uddannet kok fra anerkendte Hotel Admiralen, men når han brygger derhjemme, foregår det i et køkken, som ligner enhvers, og brygningen er ikke mere pladskrævende end som så.

Der står ganske vist mange flasker med spændende og farverige væsker rundt omkring i lejligheden som tegn på, at der bliver brygget en del, men André Nabulsis tre børn ved godt, at de skal passe på fars flasker, når de leger. Faktisk er børnene - Ronja, Luna og Freja - nogle supergode, små assistenter, og de er ofte med i køkkenet, når der brygges.

- De synes, det er sjovt at se, når det bobler, og de elsker at være med ude og plukke frugterne, så det eneste, de ikke er med til, er egentlig at drikke vinen, fortæller André Nabulsi.

Mirabelblommerne fandt han og ungerne i Hillerød, og langt de fleste råvarer finder kokken på ture rundt omkring i den nordsjællandske natur. Eller fra et lækkert træ på en villavej...

- Reglerne er jo, at hvis du kan plukke noget fra vejen, må du tage det. Og folk kan jo ikke nå at spise det hele alligevel. 100 meter herfra ligger en børnehave, som på et tidspunkt havde det mest fantastiske og største brombærbed, og når vi havde været der forbi, kunne man ikke engang se det, siger André Nabulsi.

Fik mange dårlige råd De kageglade læsere kender måske André Nabulsi fra Cafe André i Helsingør, som i otte år udmærkede sig som et konditori af høj kvalitet. I 2019 solgte han imidlertid stedet, da han trængte til nye udfordringer, og her fandt madelskeren hurtigt en ny passion - og forretningsmulighed - i hjemmebryggeriet.

- Der var mange, som ikke kunne forstå, at vi solgte cafeen, men da vi fik vores tredje datter, kunne det ikke hænge sammen med familielivet. Vi havde i mange år udviklet os inden for bageriet, men til sidst begyndte det at føles lidt begrænset, hvor meget mere vi kunne rykke os, og så tænkte jeg, nu skal jeg fanme bare brygge! siger André Nabulsi, som begyndte at søge lidt rundt på nettet efter inspiration og viden:

- Langt det meste var på engelsk eller svensk, og mange af de råd, der blev givet på nettet, var simpelthen ikke rigtige. Eksempelvis kan det nogle gange ske, at der går mug i blandingen, og der kunne jeg nogle steder læse, folk der anbefalede, at det kunne man godt drikke alligevel, og det vidste jeg jo - blandt andet grundet min kokkebaggrund - var helt forkert, siger han.

Der var slet og ret et hul i markedet, og det satte André Nabulsi sig for at lave om på. I 2021 udkom kogebogen »Cider & frugtvin - En håndbog i mikrobrygning«, som er målrettet begynderen, og så stiller han dagligt sin hjælp til rådighed, hvis nogen oplever, at brygningen ikke sidder lige i køleskabet i første hug.

- Det fantastiske er, at der er så stor interesse omkring det, og jeg synes kun, det er fedt, hvis folk har opfølgende spørgsmål. Hvis første gang ikke går så godt, handler det ofte om at fortælle dem, at det nok skal gå, og det er egentlig bare det, de lige har brug for at høre for at blive holdt til ilden, siger André Nabulsi, som formidler om hjemmebryg på både YouTube, Facebook og Instagram.

Ved siden af bryggeri-virksomheden arbejder André Nabulsi på deltid som kok i Gilleleje. Han har fået udgivet i alt tre bøger - en om kager, en om syltning, og senest om vin - og har allerede flere ideer til den næste.