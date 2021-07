Sammen med hunden Silke bruger 57-årige Henrik Jensen en stor del af sin tid på at sælge Hus Forbi, ligesom han nyder at få en snak med folk i byen. Foto: Philip Horup

Send til din ven. X Artiklen: Hjemløs om centerchefens tilbud: Jeg har brug for opbakning, ikke kaffe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemløs om centerchefens tilbud: Jeg har brug for opbakning, ikke kaffe

Både centerchef Vibeke Qvist og hjemløse Henrik Jensen er tilbage i Helsingør Bycenter, men sagen om den bortviste Hus Forbi-sælger har sat sine spor

Helsingør - 07. juli 2021 kl. 05:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Det medførte stor harme, da Helsingør Bycenter for nylig besluttede, at den mangeårige Hus Forbi-sælger Henrik Jensen ikke længere måtte være på sin vante plads ved shoppingcenteret.

57-årige Henrik Jensen - der har været hjemløs i knap ti år - havde ellers solgt sine aviser ved bycentret i en lang årrække, men nu ville centerchef Vibeke Qvist have et »nyt udtryk«, måtte man forstå. Og det var ikke den eneste opsigtsvækkende kommentar, centerchef Vibeke Qvist kom med i den forbindelse. Især begrundelsen for at smide hjemløse Henrik Jensen ud fik mange til at få kaffen galt i halsen:

- Vi er i gang med et oprydningsarbejde i centret, så vi ser pænere ud. Sidder man ovre på caféen og skal nyde det, er det ikke altid en hjemløs, man har lyst til at kigge på. Det er ikke alle, der synes, det er dejligt at gå forbi en Hus Forbi-sælger, lød det fra centerchefen.

Bycenter: Alt er godt Det gjorde naturligvis ondt på Henrik Jensen, og i hjemløse-miljøet var man rystet over kommentarerne. For redaktør på Hus Forbi igennem ni år, Poul Struve Nielsen, var det simpelthen uhørt.

- Selve bemærkningerne har en nedladende karakter og er rettet mod en samfundsgruppe, der har det svært i forvejen. At man simpelthen ønsker at skærme folk fra de udsatte, tror jeg ikke, jeg har hørt om før, sagde redaktøren til Frederiksborg Amts Avis.

Helsingør Bycenter er en del af koncernen Danske Shoppingcentre, men ifølge avisens oplysninger blev beslutningen truffet internt i Helsingør Bycenter, hvorfor Vibeke Qvist som centerchef har ansvaret.

Da Vibeke Qvist og Helsingør Bycenter så reaktionerne på beslutningen, valgte de dog at vende på en tallerken, og pludselig blev Henrik Jensen inviteret ind i varmen igen.

Igennem hele forløbet har centerchefen afvist at stille op til interview, men »alt er godt«, siger hun dog kortfattet om det aktuelle forhold mellem Henrik Jensen og Helsingør Bycenter.

Træt af mellemmænd Sådan lyder det dog ikke helt, da avisen tager en snak med Henrik Jensen om, hvad status er på det hele. Selvom han er blevet budt velkommen tilbage og fortæller, at han er blevet tilbudt en ordning, hvor han kan få gratis kaffe i en periode, savner han stadig respekt.

- Det er ikke det, jeg har brug for. Jeg har brug for opbakning. Det handler ikke kun om mig, det handler om alle hjemløse, siger han.

I særlig grad savner Henrik Jensen respekt i form af oprigtighed fra Vibeke Qvists side. Ifølge ham er han gang på gang blevet mødt af »mellemmænd«, og han savner derfor en personlig undskyldning fra den hovedansvarlige.

Manglen på kommunikation er godt eksemplificeret ved, at Henrik Jensen fik overbragt nyheden om, at han var velkommen tilbage i centeret af denne journalist. Helsingør Bycenter havde meldt det ud på Facebook, før de tog fat i manden selv.

Er gået i skjul Vibeke Qvist har afvist at stille op til interview flere gange. Først var begrundelsen, at »det hele er så overvældende lige nu, så jeg vil gerne springe over i denne omgang«. Centerchefens nyeste argument er, at hun nu kun vil svare på skriftlige spørgsmål, da »hun ikke vil fejlciteres igen«.

Vibeke Qvist ønsker dog ikke at uddybe, hvordan hun er blevet fejlciteret, ligesom hun fortsat ikke har svaret på avisens skriftlige spørgsmål.

Så let tror Henrik Jensen dog ikke, at centerchefen slipper:

- Hun kommer til at høre for det her mange år fremover, siger han.

relaterede artikler