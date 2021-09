Den gamle børnehave er som bekendt ikke renoveret og heller ikke ligefrem handicapvenlig, og det giver Victor Nika problemer. Han har ikke ønsket at lade sig fotografere, så hans ansigt kan ses. Foto: Thomas Kellermann

Send til din ven. X Artiklen: Hjælpeløs mand blev også sendt til forladt børnehave: - Man kan godt sige, jeg har været fanget her i to måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjælpeløs mand blev også sendt til forladt børnehave: - Man kan godt sige, jeg har været fanget her i to måneder

Victor Nika håbede ellers, han kunne få hjælp til genoptræning på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. I stedet blev han sendt derfra til Hobrovej 23, den tidligere børnehave, hvor der ikke er tilladelse til beboelse. Eller specielt handicapvenligt.

Helsingør - 04. september 2021 kl. 05:10 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

- Jeg er allerede faldet to gange, og der er ikke rigtig nogen til at hjælpe mig op. Jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg er her. Jeg har jo brug for personale.

Sådan lægger Victor Nika ud, da han fortæller sin historie fra Hobrovej 23, den gamle børnehave, der som beskrevet i avisen i går bliver brugt som bolig for hjemløse trods manglende tilladelse til beboelse.

Han er kommet i lidt af en kattepine, fordi han sidste sommer var involveret i et biluheld, hvor han knuste sin hofte og brækkede 12 ribben. Da han efterfølgende bliver opereret i Odense, flytter han adresse til sin søns bolig i Helsingør for at komme tættere på ham - og for at komme på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, det gamle Poppelgården, i Snekkersten. Her er han fra omkring starten af dette år.

Men for godt to måneder siden får han efter eget udsagn at vide, at han »ikke har brug for mere genoptræning«. Og fordi han ikke selv har bolig, og der intet plads er hos sønnen, bliver Victor Nika sendt til den nedslidte børnehave.

Men de høje trin i bygningen og ikke mindst på badeværelset gør, at han har svært ved at komme rundt og klare sig selv.

- Jeg kan godt gå lidt på gangene, men jeg kan ikke komme udenfor, så man kan godt sige, jeg har været 'fanget' her i to måneder. Da jeg faldt, slog jeg mig hårdt på ryggen og hoften, og det tog da 40 minutter, før jeg kunne samle kræfter til at komme op på min rollator igen, siger han og uddyber:

- Jeg er med på, at der også er andre, der har brug for genoptræning på sådan et center, men jeg må nok sige, at jeg ikke synes, at det er optimalt for mig at være her.

To af hans pårørende, der er mødt op, ligesom de allerede har gjort en del gange, istemmer. De ønsker ikke at stå frem med navn eller ansigt, men fortæller, at de ikke ser anden udvej end at tage fra København, hvor de bor, til Helsingør, så meget de kan. For som det blev beskrevet i går, er der intet personale tilknyttet den gamle børnehave på Hobrovej.

- Og nej, han kan ikke bare flytte ind hos en af os. Der er ikke plads, og der ville han heller ikke kunne komme rundt, tilføjer en af de besøgende.

Strejkens indflydelse Egentlig skulle han have haft sin sidste hofteoperation i juli, hvilket sygeplejerskestrejken udskød. Dermed er der udsigt til, at Victor Nika skal blive i den gamle børnehave til november, hvor næste operation er sat til. Hvis alt går vel, vil han efter sin udskrivelse skrive sig op til forskellige boliger og leve på kontanthjælp, ligesom han gjorde inden ulykken, da han boede på Fyn og han kunne tage vare på sig selv. Det kan han langt fra nu, hvor han er afhængig af, at familien kommer og hjælper med stort og småt.

Individuelt Både Helsingør Rehabiliterings- og Træningscentercenter og Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune henviser til Center for Sundhed og Omsorg. Her vil leder Lene Bergstein ikke udtale sig om konkrete personsager, og hun henviser omvendt til Center for Særligt Social Indsats i forhold til, om man på forhånd havde drøftet, at Hobrovej 23 ikke er godkendt til beboelse, eller hvorvidt stedet er handicapvenligt.

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Vi laver altid helhedsvurdering og arbejder for den bedste løsning. Det, vi har til opgave, er at sikre en konkret og individuel vurdering og samarbejde omkring borgerens behov. Hvis Hobrovej ikke er handicapvenligt indrettet, vil det give udfordringer, men så kan man søge støtte, og så vil det være muligt at få hjælp.

Og i så fald vil du garantere, at man kan få hjælp?

- Det kan jeg ikke udtale mig om, for det beror på en konkret situation.

Ligeledes vil hun heller ikke udtale sig om, hvorvidt det er rimeligt, at Victor Nika skal betale omkring 3200 kroner om måneden i husleje for at bo i den personaleløse, tidligere børnehave.

Forventningsafstemning Mette Lene Jensen (V), der er formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune, vil ligeledes heller ikke kommentere på den konkrete sag omkring Victor Nika.

Dog siger hun, at den manglende tilladelse til beboelse på Hobrovej 23 skal bringes i orden, så det kan bruges til midlertidige boliger.

- Og det er jo midlertidige boliger, så jeg tænker heller ikke, man skal forvente et 5-stjernet hotel, tilføjer hun.