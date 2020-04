Hjælpepakke rækker ikke for flere populære museer. Museumsdirektør Ulla Tofte fra M/S Museet for Søfart kalder hjælpen »DDR?sk«. Foto: Allan Nørregaard

Hjælp gør forskel på museer: Populære attraktioner bliver hårdt ramt

Helsingør - 15. april 2020 kl. 04:00 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lukkede døre, hjemsendte medarbejdere og et behov for økonomisk førstehjælp har været kendetegnet for Danmarks kulturinstitutioner under coronakrisen. Regeringen og et bredt enigt folketing er siden kommet til undsætning med en hjælpepakke, der giver lønkompensation og betaler faste udgifter, men den tager ikke hensyn til de populære museer som blandt andre M/S Museet for Søfart, der går glip af store beløb i tabte entréindtægter, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Man kan sammenligne det med at have to supermarkeder, hvor det ene har mange kunder og det andet har få kunder. Når der så kommer en krise, så hjælper staten kun det supermarked med få kunder. Det er "DDR'sk" og planøkonomisk, siger museumsdirektør hos M/S Museet for Søfart, Ulla Tofte til Frederiksborg Amts Avis.

Hun forklarer, at museet har flere lovmæssige forpligtelser, som skal køre videre på trods af landets nedlukning. Det gælder blandt andet museets pligt til at forske, som de normalt finansierer via deres entréindtægter.

De Konservatives kulturordfører Birgitte Bergman (K) giver Ulle Tofte ret.

- Jeg synes, at det går alt for langsomt på kulturområdet. Vi er et bredt enigt folketing, som er parate, men det er regeringen, som trækker processen ud, siger hun.

Museet for Søfart regner med at tabe 1,5 million kroner i entréindtægter frem til den 10. maj.

Kulturminister Joy Mogensen har ikke ønsket at kommentere kritikken, men henviser til et opslag på sin Facebook og en pressemeddelelse fra Kulturministeriet den 9. april.