Artiklen: Hjælp Snekkersten IF med et tryk på pantknappen

Hjælp Snekkersten IF med et tryk på pantknappen

Det sker ganske enkelt ved at trykke på den særlige donationsknap i stedet for den normale pantknap. Alle Føtex-butikker i landet har lavet et lokalt samarbejde med en klub eller et initiativ, der har børn og unges trivsel og sundhed øverst på dagsorden - og i Borupgårdcentret går overskuddet til Børn og unge af vanskeligt stillede forældre og deres deltagelse i foreningsaktiviteter, stævner og rejser med Snekkersten Idrætsforening.