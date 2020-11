Hitmageren Calby spiller på Kulturværftet

Medier som Gaffa, Soundvenue og P3 pegede hurtigt på Calby som en af 2020's one-to-watch, og efter at have opnået stor hype med The Everyday Bit udgav Calby derefter sin anden single Burnout. Et kæmpe hit, derfor alvor satte ham på dansk musiks landkort. Burnout er i skrivende stund gået guld med næsten 7 millioner streams på Spotify.

Det er efterhånden ikke nogen hemmelighed, at livemusikken er stærkt udfordret af Covid19. Det kan Calby skrive under på med flere end 15 aflyste festivalkoncerter. Men for netop at holde live i livemusikken vil Calby og arrangørerne gøre alt for at gennemføre koncerterne under de givne restriktioner.