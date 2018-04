Sangskriver-camp sidste sommer i Helsingør,

Hitmager-uddannelse måske på vej til Helsingør

Helsingør - 11. april 2018 kl. 04:10 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikfolk vil skabe en ny uddannelse i sangskrivning og produktion, og muligvis kommer den til at ligge i Helsingør. Først fik Helsingør en ny læreruddannelse, nu kan en ny eliteuddannelse for sangskrivere også være på vej. Foreningen til etablering af eliteuddannelse i sangskrivning og produktion har nemlig henvendt sig til kommunen, fordi de ønsker at starte en uddannelse for sangskrivning og produktion. De har grundlaget uddannelsen, de har ideer til fagene, nu mangler de et sted at placere skolen.

- Det kunne være supergodt for Helsingør, hvis vi fik uddannelsen herop. Det ville kunne trække flere musikere til området, og måske være med til at give troen tilbage på, at Helsingør er en by for uddannelse, fortæller Henrik Møller (S) formand for Kultur- og Turismeudvalget.

Strand og skov i Helsingør

I foreningens henvendelse til kommunen fremgår det blandt andet, at en af grundene til, at foreningen peger på Helsingør som værtsby, er afstanden til København.

- Jeg synes vi kan tilbyde noget andet end København. Vi har nogle gode rammer og faciliteter i form af vores skove og strande, som kan være indspirerende for en sangskriver, siger Henrik Møller.

Foreningen håber også på at kunne højne de studerendes motivation for at engagere og begrave sig i arbejdet ved at lægge uddannelsen uden for storbyen.

I henvendelsen fremhæver foreningen byens stærke musikaktører, områdets mange musikevents og det gode musikmiljø, som endnu en af årsagerne til, at de ønsker, at Helsingør tager imod uddannelsen.

Med svensk inspiration

En af inspirationskilderne til den nye uddannelse er Sverige, og derfor har et af foreningens ønsker været at finde en kommune, der ligger tæt på. I 2015 eksporterede svenskerne nemlig musik for to milliarder kroner, mens Danmark i 2016 kun eksporterede for 750 millioner kroner. Initiativtagerne bag uddannelsen, Musikmetropolen og andre vigtige aktører i den danske musikbranche, har derfor skævet til landet på den anden side af sundet. Her har man haft succes med at lave en tilsvarende uddannelse for sangskrivning og musikproduktion i Örnsköldsvik, og foreningen håber på at få et dansk/svensk samarbejde op at stå.

Camp på Marielyst Slot

Allerede i 2017 fik Henrik Møller øjnene op for potentialet i sangskriverne. Her var Helsingør vært for en regional og en international sangskrivningscamp, der fandt sted på Marienlyst Slot og som tiltræk mange musikalske stjerner.

- Det var der, vi rigtig fik blod på tanden, fortæller Henrik Møller, der sammen med de andre kommunalpolitikere i Kultur- og Turismeudvalget nu vil kigge på mulighederne.

Foreningen har henvendt sig til i alt tre kommuner. De ønsker lokaler til 12 studerende samt tre større studier. Uddannelsen kommer til at tage to år og bliver delvist finansieret af en brugerbetaling, som de studerende skal betale for at gå på uddannelsen.

De første studerende forventes at kunne begynde på den nye uddannelse i september 2019.

