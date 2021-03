Historiske indsamlingsbøsser stjålet fra Domkirken

Helsingør Domkirke er åben alle hverdage mellem klokken 10 og 14, og det er blandt andet for at give folk mulighed for at nyde kirkerummet, hvor væggene er fyldt med malerier, udskæringer og kostbarheder, som mennesker i tidens løb har skænket kirken.