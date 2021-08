Lokalerne her på Rådhustorvet, der er ved at blive istandsat, blev tidligere brugt som en del af byretten i Helsingør. Foto: Andreas Norrie

Historiske fund gør byggeri ved rådhus millioner dyrere

En væsentligt arkæologisk fund har forsinket stor kommunal renovering. Det betyder også en ekstraregning på flere millioner.

Helsingør - 20. august 2021 kl. 05:43 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Man kan ikke komme udenom, at Helsingørs indre by er fyldt med historie.

Det viste sig også at være tilfældet med Helsingør Kommunes ejendom Sct. Anna Gade 5A på Rådhustorvet bag Helsingør Rådhus på Stengade.

Her var entreprenørfirmaet Elindco ellers i gang med at istandsætte og ombygge lokalerne, så de kan rumme langt flere kontorpladser. Der er således tale om en udvidelse fra cirka 35 til 70 kontorpladser.

Renoveringen med et budget på 18,5 millioner kroner skal blandt andet gøre det muligt for forvaltningen i Center for By-, Land og Vand at flytte til Rådhustorvet fra lejede lokaler på Prøvestensvej ved byretten.

Fund i kælder Tidsplanen for renoveringen betød, at lokalerne skulle stå klar til indflytning til december. Men sådan kommer det ikke til at gå, fremgår det af en orientering fra forvaltningen i Center for Økonomi og Ejendomme til Økonomiudvalgets medlemmer.

Således er der nemlig blevet gjort store og væsentlige museumsfund under udgravningen af kælderen. Både Slots- og Naturstyrelsen og Museum Nordsjælland, der har ansvar for det arkæologiske område i kommunen, slår fast, at det er nødvendigt med en reel udgravning af kælderen.

I sådanne tilfælde er reglen klar: Det er bygherren, altså kommunen, der skal betale regningen.

I dette tilfælde har Slots- og Naturstyrelsen sendt et budget for udgravningen, som er på 2,4 millioner kroner. Oveni dette kommer kommunen også til at betale ekstra til entreprenøren på grund af udskydelsen af projektet. I alt regner forvaltningen med, at udgravning og forsinkelse kommer til at koste 3 millioner kroner.

Årsagen til, at byggeriet må vente på arkæologerne er, at der ikke kan arbejdes på etagerne ovenover kælderen, før den er blevet forstærket. Udgravningen betyder også, at lokalerne først kan stå klare til maj.