Hestemøllestræde skal renoveres, og arbejdet begynder den kommende uge. Det er Kvistgård-firmaet Zøllner A/S, der står for projektet.

Historisk stræde får åben regnrende

Helsingør - 10. juli 2020 kl. 03:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sommeren over begynder anlægsarbejdet med klimatilpasning, byrum og ny belægning i Hestemøllestræde - midt i en af Helsingørs ældste og mest bevaringsværdige dele. Projektet har netop været i udbud, og den lokale entreprenørvirksomhed Zøllner A/S fra Kvistgaard blev udvalgt til at gennemføre opgaven, der skal være med til at vise, hvordan man kan klimatilpasse en gammel middelalderby med respekt for de historiske værdier. Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i den kommende uge.

Lokal virksomhed - Jeg er glad for, at en lokal virksomhed har fået opgaven med at klimatilpasse det gamle stræde. Det er en vigtig opgave, for det gælder om at minimere risikoen for oversvømmelser på en måde, der respekterer strædets historie. I den sammenhæng har vi valgt en interessant løsning, hvor vi genopfinder den klassiske rendesten til afledning af regnvand. Sådan gjorde man også for flere hundrede år siden på selv samme sted. I dag holder vi dog spildevandet under jorden - og regnvandet på overfladen, fortæller Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Byen bliver mere attraktiv

Hestemøllestræde rummer flere værdifulde historiske bygninger som Karmeliterklostret, Bymuseet og resterne af det gamle Wiibroe-bryggeri. Den valgte løsning betyder, at borgerne kan se frem til, at strædet både bliver klimatilpasset og får ny granitbelægning fra væg til væg. Samtidig bliver strædet omdannet til en gågade-zone med hastighedsbegrænsning på 15 kilometer i timen og biltrafikken bliver ensrettet i retning mod havnen fra Sophie Brahes Gade. P-pladsen ved kirken bliver også renoveret, både hvad angår belægning og beplantning, så den fremover kan anvendes som opholdsplads i forbindelse med begivenheder og events i byen. Det hele kommer til at ske i respekt for de historiske værdier - og som et pilotprojekt for den politisk besluttede investeringsplan for bykernen.

Pilotprojekt - Pilotprojektet i Hestemøllestræde skal vise, hvordan vi i praksis både kan klimatilpasse og gøre byen mere indbydende og attraktiv for beboere og gæster i samspil med historien. I gamle dage udgjorde Hestemøllestræde den naturlige vej fra byen til Kronborg. Med projektet her håber vi at kunne gendanne og styrke forbindelsen mellem byen og Kulturhavnen. Valget af granitsten som belægning på kørebane og fortov skal gøre strædet smukkere, og visuelt spiller de fint sammen med de nuværende historiske bygningers udtryk, siger Christian Holm Donatzky, formand for By-, plan- og miljøudvalget.

I forbindelse med gravearbejdet vil Forsyning Helsingør få udført al nødvendig renovering af alle el-, vand-, spildevands- og fjernvarmeledninger I Hestemøllestræde - samt lægge nye regnvandsledninger i jorden. Dermed er sandsynligheden for, at beboere og erhverv vil blive generet af gravearbejde de næste 10 år mindsket betydeligt. Anlægsarbejdet forventes afsluttet omkring årsskiftet.