Fyrskibet Gedser Rev var i lang tid i drift på stedet af samme navn. Imidlertid blev skibet, der er bygget i 1895, i første omgang indsat på Lappegrunden ud for Helsingør. Foto: Wikipedia

Historisk fyrskib på vej til havn

Helsingør - 14. december 2017 kl. 04:10 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økonomiudvalget og Havnebestyrelsen har nu også sagt ja til fyrskibet Gedser Rev. Det mere end 100 år gamle skib får plads i Helsingør Havn, skriver Frederiksborg Amts Avis. Det rødmalede fyrskib Gedser Rev, som også har navnet Fyrskib XVII, er i dag ejet af Nationalmuseet, og ligger i Nyhavn i København.

Nu står det imidlertid fast, at det mere end 100 år gamle skib inden længe skal bugseres til Helsingør Havn, hvor det skal have fast plads som museumsskib. Det sker efter, at både Økonomiudvalget og Havnebestyrelsen forleden sagde ja til at finde pengene til at få slæbt fyrskibet til Helsingør Havn, hvilket koster 50.000 kroner, og samtidig gav en bevilling på 70.000 kroner til yderligere omkostninger ved overdragelsen. Derudover besluttede man, at man skal arbejde på afsætte et beløb på 70.000 kroner i det kommende budgetforlig.

- Vi valgte at følge indstillingen fra Kultur- og Turismeudvalget, og jeg glæder mig til at se skibet danne rammen om en masse aktiviteter, siger borgmester Benedikte Kiær(K).

Begrænset risiko

Benedikte Kiær understreger, at en væsentlig årsag til det klare ja er, at kommunen har muligheden for at levere skibet tilbage til Nationalmuseet, hvis det ikke lykkedes at skibe det nødvendige grundlag for drift og vedligeholdelse af skibet.

- Det giver en sikkerhed. For det er jo rigtigt, at der ikke er tale om en kommunal kerneopgave, at drive et sådant skib, siger Kiær.

Borgmesteren var også med på Havnebestyrelsens møde, da Økonomiudvalgets medlemmer også udgør Havnebestyrelsen, og her blev det besluttet at give den nødvendige friplads til det historiske skib. Det er planen, at skibet skal ligge ved kaj ved det nye kajanlæg, der i denne tid er ved at blive bygget i den gamle tørdok foran Kulturværftet.

Fripladsen i den 100 procent kommunale havn har en årlig pris på omkring 40.000 kroner.

Frivillige i nøglerolle

Der er lagt op til, at museumsskibet skal drives af frivillige med tilknytning til det nye maritime værksted Hal 16 i Værftshallerne, og at drift og vedligeholdelse først og fremmest skal finansieres ved hjælp af fondsstøtte.

Endelig har M/S Museet for Søfart tilkendegivet, at man meget gerne stå for formidlingen af skibet og hjælpe med at skaffe fondsmidler til driften.